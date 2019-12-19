Belhanda'nın yerine o isim geliyor! İşte Fatih Terim'in yeni jokeri

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek kupada bir tur üst tura çıkan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim yaptığı konuşmalarda ara transfer dönemini işaret ederken yol haritası belirlendi. Younes Belhanda'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda satma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Faslı futbolcunun yerini dolduracak ismi de buldu. Fatih Terim de bu transfere onay verirken, Belhanda satılacak yıldız futbolcu Aslan olacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 02:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





