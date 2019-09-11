11 Eylül 2019, Çarşamba
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Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı'nın bonservisiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Fatih Terim'in yetenekli oyuncuyu 2013 yılından beri istediği ortaya çıktı. Oyuncuyu Gençlerbirliği döneminden beri takip eden Terim, Galatasaray'daki 3. döneminde bu oyuncuyu ısrarla istemiş. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 12:15
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