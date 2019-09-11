11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı'nın bonservisiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Fatih Terim'in yetenekli oyuncuyu 2013 yılından beri istediği ortaya çıktı. Oyuncuyu Gençlerbirliği döneminden beri takip eden Terim, Galatasaray'daki 3. döneminde bu oyuncuyu ısrarla istemiş. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 12:15
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Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun söz gününde kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!

Taylan Antalyalı'nın bonservisiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Fatih Terim'in yetenekli oyuncuyu 2013 yılından beri istediği ortaya çıktı.

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Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!

Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde Liverpool'un da ilgilendiği Taylan, geçen sezon Erzurumspor'da sergilediği performansla dikkat çekmişti.

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Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!

Orta sahada alternatifli bir kadro kurma yoluyla transfer dönemine giren sarı-kırmızılılar özellikle transfer döneminin başında Taylan Antalyalı'da ısrarcı olmuştu.

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Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!

Fakat Erzurumspor'un ilk günler Taylan Antalyalı için 1.5 milyon euro bonservis istemesi, transfer sürecini tıkanma noktasına kadar getirmişti.

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