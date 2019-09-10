10 Eylül 2019, Salı

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve tedavisi devam eden Hasan Ali Kaldırım'ın Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde oynanıp oynayamacağı merak ediliyordu. Tecrübeli sol bekin dev derbide sahada olup olmayacağı belli oldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 20:11
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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi yaşanıyor.
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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon öncesi Audi Cup turnuvasında Bayern Münih'le oynadığı maçın 23. dakikasında sakatlanmıştı.
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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı

Süper Lig'in başlaması ile birlikte şu ana kadar 3 maçta kadroda yer alamayan Hasan Ali'nin eksikliği fazlası ile hissedilmişti.

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı
Sezonun ilk 3 maçında hücum konusunda Avrupa devleri ile yarışan Fenerbahçe'nin savunma hattı şimdiye kadar güven vermemişti.
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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı
Rami ve Gustavo tranferleri ile defansif olarak sağlam bir görüntü çizmek isteyen sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde Hasan Ali'nin alternatifsiz olması planları bozdu.
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