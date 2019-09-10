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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı
Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve tedavisi devam eden Hasan Ali Kaldırım'ın Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde oynanıp oynayamacağı merak ediliyordu. Tecrübeli sol bekin dev derbide sahada olup olmayacağı belli oldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 20:11
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