16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica yenilgisi sonrası rotasyon kararı aldı. Özellikle beklentilerin uzağında kalan orta saha için önemli atılımlar yapacağı belirtildi. İşte Galatasaray'da sezon sonu yaşanacak senaryo...

Giriş Tarihi: 16.02.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 09:40
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Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gittiği UEFA Avrupa Ligi macerasına da Benfica yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da özellikle orta sahadaki organizasyon sıkıntısı göze çarptı.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu

2-1 kaybedilen karşılaşmada Marcao yenen 2. golde hata yapsa da teknik direktör Fatih Terim, stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve faturayı büyük ölçüde 'defansif orta saha oyuncularına' kesti.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu

1999 doğumlu Portekizli genç oyuncular Gedson Fernandes ve Florentino Luis, 30 yaş ortalamalı Fernando-Ndiaye ikilisine sahayı dar etti!

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu

Sürekli pas hatası yapan Fernando ve Ndiaye yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu

İki oyuncu sezon başından bu yana sadece 1'er gol atabildi. 11 sarı kart gören Fernando 3 kez cezalı duruma düşerken, 4 sarı-2 kırmızı kartın çıktığı Ndiaye, 6 hafta takımını yalnız bıraktı.

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