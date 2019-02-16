16 Şubat 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica yenilgisi sonrası rotasyon kararı aldı. Özellikle beklentilerin uzağında kalan orta saha için önemli atılımlar yapacağı belirtildi. İşte Galatasaray'da sezon sonu yaşanacak senaryo...
Giriş Tarihi: 16.02.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 09:40
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!