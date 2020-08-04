04 Ağustos 2020, Salı

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Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor

Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim kamptan önce transferleri takımda görmek isterken, sarı-kırmıılılarda flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. Deneyimli oyuncunun Cimbom'a imzayı atması beklenirken, başka bir yıldız oyuncu da Aslan'ın yolunu tutabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:15
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Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor

Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.

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Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor

Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar...

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Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor

Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.

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Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor

Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.

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Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor

Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.

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