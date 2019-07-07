07 Temmuz 2019, Pazar
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Devlerin peşinde olduğu isim için açıklama
Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıkları devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezonda şampiyon olmak isteyen ekipler transferde hata yapmak istemiyor. Öte yandan birçok isim için karşı karşıya gelen kulüplerden son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'de Muriç savaşının galibi sarı-lacivertli ekip olmuştu. Devleri karşı karşıya getiren bir diğer isim için ise kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 23:12
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