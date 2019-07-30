Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferdeki tüm odağını Monaco'nın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya veren sarı-kırmızılıların daha önceki yıllarda kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayarak Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 07:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





