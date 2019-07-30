30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferdeki tüm odağını Monaco'nın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya veren sarı-kırmızılıların daha önceki yıllarda kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayarak Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 07:24
  • 1
  • 13
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! Gelmeye hazırım

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek yıl da aynı başarıyı elde etmek isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

  • 2
  • 13
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! Gelmeye hazırım

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco forması giyen dünya yıldızı golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek için gün sayan Aslan, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralanan Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

  • 3
  • 13
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! Gelmeye hazırım

Falcao transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı forvetin ardından orta saha transferi için girişimlerini hızlandıracak.

  • 4
  • 13
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! Gelmeye hazırım

Brezilyalı orta sahası Fernando'yu Sevilla'ya satan, kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye ile de yola devam etmeyen Cimbom, Fulham forması giyen Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralamıştı.

  • 5
  • 13
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! Gelmeye hazırım

Seri'nin yanında bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un adı Ever Banega ve Radja Nainggolan gibi isimlerle anılıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör