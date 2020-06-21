22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fatih Terim isyan etti! "Ben yapsam..."

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından isyan etti. İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 23:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 23:56
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Fatih Terim isyan etti! Ben yapsam...

Galatasaray duraklama anlarına 3-2 önde girdiği Gaziantep FK maçında 90+15. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

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Fatih Terim isyan etti! Ben yapsam...

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim maç sonu isyan etti.

İşte o açıklamalar...

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Fatih Terim isyan etti! Ben yapsam...

Fatih Terim: İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır, bu işin ayarını bozduğunuz zaman işin ucunu kaçırır, yakalayamazsınız.

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Fatih Terim isyan etti! Ben yapsam...

Kalecimizin top elinde, Kenan ona doğru gidip tedirgin ediyor. O arada da Cüneyt Bey içeride o hareketi seyrediyor. Faul vardı, öteki yoktu, öyle şeylere denk geliyoruz ki, kulübün kınama açıklamalarının ötesine gitmek gerekiyor.

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Fatih Terim isyan etti! Ben yapsam...

Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Enteresan. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki ben virüsleri bedenlerde değil zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum.

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