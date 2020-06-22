Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Tarihe geçecek bir karar"

"Böyle maç sonu görmedim açıkçası. Garip bir maç oldu. Gollü olacağını düşünüyordum ama tuhaf şeyler oldu. Biz oyunu konuşmayalım. 0-0 başladı, 0-1 oldu, 3-1 oldu sonra 3-3 oldu. Maça damgasını vuran olaylar hakem ve kararları..."