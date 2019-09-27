Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak dev derbi için nefesler tutuldu. Ligin iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi oyun planlarını belirleyen teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal, dev derbide sahaya sürecekleri 11'leri de şekillendirdiler. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





