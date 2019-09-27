27 Eylül 2019, Cuma

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Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak dev derbi için nefesler tutuldu. Ligin iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi oyun planlarını belirleyen teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal, dev derbide sahaya sürecekleri 11'leri de şekillendirdiler. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:46
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Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak.

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Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

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Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.

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Fatih Terim ve Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Ligde 125. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

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