27 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 21:38
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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kazanılan şampiyonluğun öyküsünü, bu yolda yaşadıkları zorlukları ve uzun vadeli hedeflerine dair açıklamalarda bulundu;
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

"İNANÇ, BİRLEŞME"
Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Bir de buna takımın motivasyonunu ekleyin. Bunlar bile başarı gelecek demek değildir.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'da büyük camia, büyük marka, büyük takım olmanın yanı sıra büyük inanç, büyük bir birleşme var.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

"ZİHİNSEL BÜTÜNLEŞME"

Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu. Zihinsel bütünleşme.

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