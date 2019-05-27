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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme
Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.05.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 21:38
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