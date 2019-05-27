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Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...
Süper lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, Arap kulüplerinin transfer listesine girdi. Bunun üzerine Diagne flaş bir hamlede bulundu ve menajerini değiştirdi. İşte Diagne'nin transfer için yaptığı o hamle ve Bafetimbi Gomis detayı...
Giriş Tarihi: 27.05.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 22:22
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