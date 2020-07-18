18 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Taraftar rest çekti! "Arda Turan gelmezse siz gidersiniz"

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray, Arda Turan transferiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası sarı kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği 33 yaşındaki futbolcunun geri dönmesini isteyen Galatasaray taraftarı sosyal medyada paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 19:05
ABONE OL
  • 1
  • 34
Taraftar rest çekti! Arda Turan gelmezse siz gidersiniz

Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Taraftar rest çekti! Arda Turan gelmezse siz gidersiniz

Sarı-kırmızılı takım cuma günü akşam saatlerinde resmi sitesinden, 33 yaşındaki futbolcu ile herhangi bir görüşme sağlanmadığını açıkladı.

  • 3
  • 34
Taraftar rest çekti! Arda Turan gelmezse siz gidersiniz

Bunun üzerine Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak, "Çok şükür bana bir ömür yeter." notunu düştü.

  • 4
  • 34
Taraftar rest çekti! Arda Turan gelmezse siz gidersiniz

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Arda Turan konusunda yönetimin çekinceleri olduğu belirtildi.

  • 5
  • 34
Taraftar rest çekti! Arda Turan gelmezse siz gidersiniz

Galatasaray taraftarı da geri dönmesini istediği eski yıldızları için sosyal medyayı yıktı.

İşte o yorumlar...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör