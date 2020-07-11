Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve kalan 3 maçın ardından gelecek sezon çalışmalarına odaklanacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerin yanı sıra birçok ismi takımdan gönderecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayırmıştı. Kanarya'da yıldız oyuncudan beklenmedik bir ayrılık hamlesi gelirken, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.