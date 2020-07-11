11 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve kalan 3 maçın ardından gelecek sezon çalışmalarına odaklanacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerin yanı sıra birçok ismi takımdan gönderecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayırmıştı. Kanarya'da yıldız oyuncudan beklenmedik bir ayrılık hamlesi gelirken, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 13:45
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Bu sezon beklentilerin çok altında kalarak hem ligde hem de kupada havlu atan Fenerbahçe'de işler geçtiğimi sezon gibi bu sezon da pek yolunda gitmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Son hafta oynadığı mücadelede de Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, ilk 31 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla zirveden 16 puan uzakta 7. sırada yer alıyor.

  • 3
  • 17
Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Hal böyle olunca önümüzdeki sezon için çalışmalarına daha çok ağırlık vermeye başlayan Sarı Kanarya, teknik direktör konusunu halletmek isterken kadroda da büyük bir revizyona gitme planları yapıyor.

  • 4
  • 17
Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Falette, Hasan Ali, Tolga, Mehmet Ekici ve Erten Ersu gibi isimlerin bazılarıyla da vedalaşmaya hazırlanan yönetim de bu isimlerden Mehmet Ekici ile alakalı son günlerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

  • 5
  • 17
Fenerbahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi

Ligde oynanan Yeni Malatyaspor karşısının 76. dakikasında sakatlanan oyuncunun gerçekleştirilen tetkikler sonrası sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör