Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Galatasaray'ın 26 Ağustos 2008 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Çekyalı futbolcu Milan Baros, 5 yıl sarı-kırmızılı formayı terletmişti. 2013 yılında Banik Ostrava'ya transfer olan tecrübeli futbolcu 38 yaşına gelmesine karşın futbol yaşantısına devam ediyor. Milan Baros'un son görüntüsü ise sosyal medyada olay oldu...