06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Galatasaray'ın 26 Ağustos 2008 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Çekyalı futbolcu Milan Baros, 5 yıl sarı-kırmızılı formayı terletmişti. 2013 yılında Banik Ostrava'ya transfer olan tecrübeli futbolcu 38 yaşına gelmesine karşın futbol yaşantısına devam ediyor. Milan Baros'un son görüntüsü ise sosyal medyada olay oldu...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 20:35
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Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Galatasaray'ın 2008 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu futbol yaşantısına ülkesinde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Banik Ostrava takımında forma giyen tecrübeli futbolcunun son görüntüsü ise olay oldu. İşte futbolcuların değişimleri...

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Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Ozan Tufan

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Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Selçuk İnan

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Milan Baros'un değişimi şoke etti!

Uğurcan Çakır

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