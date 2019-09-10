10 Eylül 2019, Salı
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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ilk üç haftasında aldığı 4 puanla istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da gözler, Kasımpaşa maçına çevrildi. Kapalı gişe oynanması beklenen maçta sarı-kırmızılıların tek hedefi galibiyet. Dünyaca ünlü golcü Falcao'nun bu maçta oynayıp oynamayacağı kesinleşmezken, yıldız isimden Galatasaraylıları sevindiren bir istek geldi. İşte Fatih Terim ve Falcao arasında geçen o diyalog...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 17:39
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