10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ilk üç haftasında aldığı 4 puanla istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da gözler, Kasımpaşa maçına çevrildi. Kapalı gişe oynanması beklenen maçta sarı-kırmızılıların tek hedefi galibiyet. Dünyaca ünlü golcü Falcao'nun bu maçta oynayıp oynamayacağı kesinleşmezken, yıldız isimden Galatasaraylıları sevindiren bir istek geldi. İşte Fatih Terim ve Falcao arasında geçen o diyalog...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 17:39
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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!

Galatasaray'da Radamel Falcao şov başlıyor...

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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!

Monaco'dan transfer edilen dünyaca ünlü golcü, henüz ilk antrenmanında teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!

Geçtiğimiz gün U19 takımıyla oynanan antrenman maçında hazır bir görüntü çizen ve 2 şık gole imza atan Kolombiyalı santrfor, bu performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!

Takıma yeni katılmasına rağmen adaptasyon sürecini çok çabuk atlatan Falcao'nun cuma günkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran istek!

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Teknik direktör Fatih Terim'in, idman eksiğini hızla kapatan ve 'hazırım' mesajı veren 33 yaşındaki golcüye Lacivert-Beyazlılar'a karşı ileri uçta tek forvet olarak görev verebileceği bildirildi.

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