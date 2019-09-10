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Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in aldığı ceza sonrası sular durulmuyor. Galatasaray'ın Uefa Kupası'nı kazandığı sene başkanlık yapan Faruk Süren gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Falcao transferi ve Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık ceza ile ilgili konuşan Süren, Galatasaray'ın önünün kesilmeye çalışıldığını belirtti. İşte o çarpıcı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 18:07
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Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maçlık ceza almıştı.

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Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Terim'in aldığı cezadan sonra özellikle Galatasaray yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

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Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bilinçli olarak verilmiş bir ceza olarak nitelendirmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Tecrübeli çalıştırıcının aldığı bu ceza hakkında bir başka Galatasaraylı isimden açıklamalar geldi.

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Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Eski Başkanı Faruk Süren verilen ceza için "Galatasaray'ı engellediler" yorumunu yaptı. İşte Süren'in açıklamalarının tamamımı;

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