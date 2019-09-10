Faruk Süren'den Fatih Terim yorumu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in aldığı ceza sonrası sular durulmuyor. Galatasaray'ın Uefa Kupası'nı kazandığı sene başkanlık yapan Faruk Süren gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Falcao transferi ve Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık ceza ile ilgili konuşan Süren, Galatasaray'ın önünün kesilmeye çalışıldığını belirtti. İşte o çarpıcı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 18:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





