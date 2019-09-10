10 Eylül 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...
Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor yine uslu durmadı. Genç oyuncu, eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'a sosyal medya üzerinden mesaj atması olay oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 12:16
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"