10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor yine uslu durmadı. Genç oyuncu, eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'a sosyal medya üzerinden mesaj atması olay oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 12:16
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Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Disiplinsiz tavırları ve çapkınlığıyla bilinen, ancak Galatasaray'da kendini toparlaması ve yeniden doğması beklenilen Emre Mor rahat durmadı.

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Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Daha önce Mor, Brezilyalı model Angelica Perla'ya sosyal medya üzerinden mesajlar göndermişti.

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Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Hatta Mor'un Perla'ya araba hediye ettiği iddiaları da ortada dolaş��yordu ancak Brezilyalı model, 22 yaşındaki oyuncuya pas vermedi.

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Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Bu sefer de kancayı eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Aktaş'a takan Emre Mor, güzel modeli sosyal medya üzerinden sıkı markaja aldı.

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Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Ancak Taktaş, genç oyuncuya pas vermedi.

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