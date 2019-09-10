Emre Mor'a ifşa şoku! Yağmur Taktaş...

Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor yine uslu durmadı. Genç oyuncu, eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'a sosyal medya üzerinden mesaj atması olay oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 12:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





