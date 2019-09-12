12 Eylül 2019, Perşembe
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Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!
Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Radamel Falcao, Fatih Terim'e özel istekte bulundu. Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken yıldız golcü, taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını ve Kasımpaşa maçına 11'de başlamak istediğini teknik direktör Fatih Terim'e iletti.
Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 10:11
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