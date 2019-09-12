12 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!

Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Radamel Falcao, Fatih Terim'e özel istekte bulundu. Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken yıldız golcü, taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını ve Kasımpaşa maçına 11'de başlamak istediğini teknik direktör Fatih Terim'e iletti.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 10:11
  • 1
  • 11
Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!

Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerinden birisi dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'ydu.

  • 2
  • 11
Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!

Yıldız golcünün transferi için yoğun uğraşlar veren sarı-kırmızılı yönetim transferin bitmesine günler kala oyuncuyu takıma kazandırmıştı.

  • 3
  • 11
Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!

Havalimanında binlerce Galatasaray taraftarının karşıladığı Radamel Falcao, Fatih Terim'e Kasımpaşa maçı için hazır olduğunu ve oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

  • 4
  • 11
Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!

Özellikle sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisine hayran kalan golcü oyuncu, Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk maçtaki atmosfer karşısında sahaya ilk 11'de çıkmak istiyor.

  • 5
  • 11
Falcao'dan Fatih Terim'e özel istek!

ANTRENMANLARDA DİKKAT ÇEKİYOR

Falcao, Antrenmanlarda da gösterdiği performansıyla Terim'den tam not aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör