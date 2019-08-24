Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Galatasaray'a bir yıldız futbolcusundan da kötü haber geldi. İşte Konyaspor maçında sahaya çıkması belenen 11...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





