24 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Galatasaray'a bir yıldız futbolcusundan da kötü haber geldi. İşte Konyaspor maçında sahaya çıkması belenen 11...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:36
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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.
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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i

Denizli deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.

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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i

Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Steven Nzonzi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i

Denizlispor karşısında kaçan penaltı sonrası oyundan düşen ve bir daha maça hiçbir şekilde ortak olamayan Cimbom'da Fatih Terim dizginleri eline aldı.

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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i

İmparator, idmanlarda öğrencileriyle yaptığı toplantılarda toparlanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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