24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Konyaspor 11'i
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Galatasaray'a bir yıldız futbolcusundan da kötü haber geldi. İşte Konyaspor maçında sahaya çıkması belenen 11...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:36
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