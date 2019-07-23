23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao pek yakında Galatasaray’da

Andre Silva'yı isteyen Monaco yıldız futbolcuyu gözden çıkardı. Porto transferinden çekildi. Kolombiya basını; "Falcao'nun yeni durağı Türkiye olacak" diye yazdı.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 08:02
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Falcao pek yakında Galatasaray’da

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek flaş bir transferle girmek amacında olan ve Radamel Falcao'yu isteyen Galatasaray hedefine adım adım yaklaşıyor.

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Falcao pek yakında Galatasaray’da

Golcü ve menajeriyle masaya oturan sarı-kırmızılılar, yıllık 5 milyon euro ve bonuslar teklif etti.

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Falcao pek yakında Galatasaray’da

Falcao düşünmek için süre isterken oyuncunun cephesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

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Falcao pek yakında Galatasaray’da

Andre Silva ile anlaşmak üzere olan Monaco bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu, maliyetinden kurtulmak için gönderme kararı aldı.

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Falcao pek yakında Galatasaray’da

ADIM ADIM GELİYOR
Dün, Porto'nun da aradan çekildiği haberi geldi. Galatasaray transferde tek başına kalırken, bu durum Kolombiya basınına da yansıdı.

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