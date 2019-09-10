10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeekn Galatasaray'da Falcao rüzgarı esmeye devam ediyor. Kolombiyalı yıldız antrenmanda attığı gollerden, takım arkadaşlarına karşı olan ilgi ve alakasıyla tam bir profesyonellik örneği sergiliyor. Dünya yıldızının bu özelliklerinin yanında sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'dan sonra Falcao da hakkında ortaya çıkan gerçekle gündeme geldi. İşte Falcao'nun doktorları şaşırtan o özelliği...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 10:07
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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Galatasaray'da Radamel Falcao geldiği ilk günden bu yana gündem olmaya devam ediyor.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Yıldız futbolcu antrenmanlarda attığı gollerle, takıma farklı bir hava getirdi.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Ayrıca Falcao'nun takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve genç futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkat çekiyor.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Fatih Terim'in gözdesi olan yıldız futbolcu ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao tüm oyuncular gibi imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi.

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