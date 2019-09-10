Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeekn Galatasaray'da Falcao rüzgarı esmeye devam ediyor. Kolombiyalı yıldız antrenmanda attığı gollerden, takım arkadaşlarına karşı olan ilgi ve alakasıyla tam bir profesyonellik örneği sergiliyor. Dünya yıldızının bu özelliklerinin yanında sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'dan sonra Falcao da hakkında ortaya çıkan gerçekle gündeme geldi. İşte Falcao'nun doktorları şaşırtan o özelliği...