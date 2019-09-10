Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından 4 maçlık ceza alması ve cezanın 19.05'te yayınlanması Sarı-Kırmızılı camiada büyük tepkilere neden olmuştu. Birçok isimden bu cezaya tepkiler gelirken spor camiasının önde gelen yazarları da cezaya karşı tepkili. İşte o isimler ve görüşleri...