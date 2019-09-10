10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından 4 maçlık ceza alması ve cezanın 19.05'te yayınlanması Sarı-Kırmızılı camiada büyük tepkilere neden olmuştu. Birçok isimden bu cezaya tepkiler gelirken spor camiasının önde gelen yazarları da cezaya karşı tepkili. İşte o isimler ve görüşleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 09:31
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Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Kayseri maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç ceza kesmesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

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Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

"Organize ama amatör bir kötülük vardı. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" diyen tecrübeli hoca, TFF ve hakemleri hedef almamasına karşın ağır bir cezaya çarptırıldı.

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Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

İlk tepki Başkan Mustafa Cengiz'den gelmiş ve "Şer odakları ellerinden geleni ardlarına koymasınlar. Mayıslar bizim! Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek" demişti.

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Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

CEZALAR VİCDANLARI KANATTI
Galatasaray ve Fatih Terim'e önemli bir destek de ünlü yorumcular Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan geldi. Bugüne kadar Terim'e yönelttikleri sert eleştirilerle bilinen Toroğlu ve Çakar bu kez, TFF'nin benzer olaylarda verdiği kararları dile getirip, 4 maç ceza verilmesinin toplum vicdanını kanattığı görüşünde birleşti.

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Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya tepkiler büyüyor!

Ayrıca yazarımız Levent Tüzemen ve Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan da PFDK'nın adaletsiz bir karar verdiğini ve Tahkim'in bu hatalı karardan mutlaka dönmesi gerektiğini ifade etti.

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