17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray yenildi capsler patladı!
Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrılınca sosyal medyada capsler patladı. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 00:37
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