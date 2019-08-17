17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray yenildi capsler patladı!

Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrılınca sosyal medyada capsler patladı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 00:37
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Galatasaray yenildi capsler patladı!

Galatasaray'ın Denizlispor'a 2-0 mağlup olmasından sonra sosyal medyada capsler patladı.

İşte o mesajlar...

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Galatasaray yenildi capsler patladı!
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Galatasaray yenildi capsler patladı!
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Galatasaray yenildi capsler patladı!
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Galatasaray yenildi capsler patladı!
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