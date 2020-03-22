22 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Radamel Falcao yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu. Yıldız isim futbola başlayış öyküsü, Galatasaray'a transfer süreci, kişisel performansı, Fatih Terim ve Dünya Kupası hedefine dair birçok soruya yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 20:53
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Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

"FUTBOL TUTKUM BÖYLE BAŞLADI"

Babam da futbolcuydu. Onu her antrenmanda ve her maçta takip ettim. Bu sayede futbola olan tutkum başladı.

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Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

MESSI Mİ, RONALDO MU?

Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. Sürekli bir şeyler kazanıp, en iyisi olmak için mücadele ediyorlar. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar.

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Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

"ARDA TURAN BANA ÇOK ŞEY ANLATTI"

Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Victoria burada oynadı. Atletico'da birlikte oynadığım Arda Turan Galatasaray hakkında çok şey anlattı. Galatasaray'ın tutkusu Güney Amerikalıları cezbediyor ve beni de cezbetti.

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Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

VAR SİSTEMİ YORUMU

Herkesin belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karar için yönlendirmesi olumlu. Siz farklı, ben farklı düşünebilirim. Benim hoşuma giden bir sistem. 2 santimle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Gol çizgisi teknolojisi de pozisyonları daha belirgin yapıyor. Ağır çekimde pozisyonların değerlendirmeyi zorlaştırabiliyor, bence tekrarlar böyle gösterilmemeli VAR'da.

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Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

"UMARIM DÜNYA KUPASI'NDA YER ALIRIM"

2022 Dünya Kupası'nda oynama inancına sahibim. Galatasaray'a gelerek kariyerimi devam ettirme kararı aldım. Umarım bu turnuvada oynayabileceğim.

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