Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...

MESSI Mİ, RONALDO MU?

Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. Sürekli bir şeyler kazanıp, en iyisi olmak için mücadele ediyorlar. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar.