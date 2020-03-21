21 Mart 2020, Cumartesi
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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif
Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Club Brugge ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönecek olan Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli forveti yaz transfer döneminde yeniden kiralamayı ya da bonservisiyle satmayı düşünen sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...
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