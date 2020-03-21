21 Mart 2020, Cumartesi

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Club Brugge ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönecek olan Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli forveti yaz transfer döneminde yeniden kiralamayı ya da bonservisiyle satmayı düşünen sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 11:04
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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif

Galatasaray'da durumu yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif

Cimbom'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Senegalli golcü, sezon başında Club Brugge'e kiralanmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif

Diagne'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkamaması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Anderlecht ile Brugge, Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'e gitti; Brugge bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu 1 aydır antrenmanına almıyorlar, futbolcuyu ölüme mahkum ettiler." açıklamasını yaparak Club Brugge'e tepki göstermişti.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif

Senegalli futbolcu, ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmek istese de teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun dönüşünü veto etmesi sonrası oyuncu Belçika ekibinde kalmıştı.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif

Öte yandan Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement ile yaşadığı sorunların ardından affedilerek yeniden takıma dahil edilen Diagne ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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