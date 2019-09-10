10 Eylül 2019, Salı

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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe, bu doğrultuda hızlı bir transfer dönemi geçirmiş ve Kruse, Rodrigues, Gustavo, ve Muriç gibi yıldızları kadrosuna katmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde sona eren transfer dönemiyle ilgili dedikodular da su yüzüne çıkmaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertlilere önerilen ancak Galatasaray'ın transfer ettiği üç ismi veto ettiği ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 18:54
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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!

Süper Lig'de unutmak isteyeceği bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi başladı.

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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!

Sarı-Lacivertliler 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!

Kanarya, yaz transfer döneminde takımı adeta baştan sona yeniledi. Fenerbahçe tam 12 ismi kadrosuna katarken, yeni transferlerden Allahyar İstanbulspor'a kiralandı.

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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan bu yana transfer stratejisi de büyük ölçüde yenilendi.

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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!

Kanarya geride bıraktığımız sezon iki transfer döneminde toplam 17 futbolcu transfer etmiş, bu isimlerden 4'ü kiralık olarak gelmişti.

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