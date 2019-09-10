10 Eylül 2019, Salı
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Ersun Yanal'dan Galatasaraylı üç isme veto!
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe, bu doğrultuda hızlı bir transfer dönemi geçirmiş ve Kruse, Rodrigues, Gustavo, ve Muriç gibi yıldızları kadrosuna katmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde sona eren transfer dönemiyle ilgili dedikodular da su yüzüne çıkmaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertlilere önerilen ancak Galatasaray'ın transfer ettiği üç ismi veto ettiği ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 18:54
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