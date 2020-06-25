Galatasaray sorusunu yanıtladı! "Avrupa'ya gitmek..."

Galatasaray'ın gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği iddia edilen oyuncu transfer sorularına yanıt verdi. 29 yaşındaki isim kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, Cimbom'a transfer olup olmayacağı sorusununa da yanıt verdi.