25 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray sorusunu yanıtladı! "Avrupa'ya gitmek..."

Galatasaray'ın gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği iddia edilen oyuncu transfer sorularına yanıt verdi. 29 yaşındaki isim kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, Cimbom'a transfer olup olmayacağı sorusununa da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:27
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Galatasaray sorusunu yanıtladı! Avrupa'ya gitmek...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Galatasaray sorusunu yanıtladı! Avrupa'ya gitmek...

Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan isimlerden biri de Brezilyalı sağ bek Mariano...

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Galatasaray sorusunu yanıtladı! Avrupa'ya gitmek...

Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık, Galatasaray'ın yedekte tuttuğu sağ bekin Meksikalı Chaka Rodriguez olduğu iddia edilmişti.

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Galatasaray sorusunu yanıtladı! Avrupa'ya gitmek...

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, hakkında çıkan iddialara dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Galatasaray sorusunu yanıtladı! Avrupa'ya gitmek...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; "Hakkımda çıkan iddialar doğru değil" diyen Rodriguez, sözlerini şöyle sürdürdü:

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