Galatasaray'da mutlu son! Transfer resmen açıklanıyor...

Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor... Kısa süre önce adı Beckham'ın takımı Inter Miami ile anılan Arda'nın daha sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras ile görüştüğü iddia edilmişti... Son olarak Arjantin devi Boca Juniors ile flört ettiği de aktarılan Arda için son nokta koyuldu! Arda Turan'ın 2. yarıda forma giyeceği kulüp neredeyse kesinleşti... İşte o flaş gelişme ve yaşananlar!

Giriş Tarihi: 17.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





