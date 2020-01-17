17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da mutlu son! Transfer resmen açıklanıyor...

Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor... Kısa süre önce adı Beckham'ın takımı Inter Miami ile anılan Arda'nın daha sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras ile görüştüğü iddia edilmişti... Son olarak Arjantin devi Boca Juniors ile flört ettiği de aktarılan Arda için son nokta koyuldu! Arda Turan'ın 2. yarıda forma giyeceği kulüp neredeyse kesinleşti... İşte o flaş gelişme ve yaşananlar!

Giriş Tarihi: 17.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 10:27
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Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklanıyor! Transfer...

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, yeni takımına kavuşmak için artık neredeyse saatler sayıyor...

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Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklanıyor! Transfer...

Adı sıkça spekülasyonlara konu olan ve formsuluğu sebebiyle Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen Arda, İstanbul ekibinde de istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

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Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklanıyor! Transfer...

Başakşehir'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 1 numarası olamayan tecrübeli futbolcu, Okan Buruk'un da ilk 11'inde yer bulamamış ve kendisine takım aramaya başlamıştı.

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Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklanıyor! Transfer...

BECKHAM İSTİYOR İDDİASI!

Amerika MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi olan eski İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın, Arda'yı takımında istediği iddia edilmiş, transfer için nabız yokladığı kaydedilmişti ancak bu girişim resmiyet kazanmamıştı.

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Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklanıyor! Transfer...

Son olara Arda için Brezilya'ya gidiyor iddiası ortaya çıkmıştı. Palmeiras'ın, tecrübeli yıldız için girişimlerde bulunacağı yazılsa da, bu konuda da netleşen bir durum ortaya çıkmamıştı.

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