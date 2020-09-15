Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Oghenekaro Etebo'nun ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar arayışlarını sürdürürken; dünyaca ünlü futbolcu sosyal medya hesabından Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe aldı. Yıldız futbolcunun bu hareketi taraftarları heyecanlandırırken, bazı taraftarlar da oyuncuyu sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:36 ABONE OL