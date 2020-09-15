15 Eylül 2020, Salı

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Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Oghenekaro Etebo'nun ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar arayışlarını sürdürürken; dünyaca ünlü futbolcu sosyal medya hesabından Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe aldı. Yıldız futbolcunun bu hareketi taraftarları heyecanlandırırken, bazı taraftarlar da oyuncuyu sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:36
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Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

Yapacağı birkaç takviyeyle transferi noktalamayı planlayan sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...

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Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

İlk olarak bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren Cimbom, bir orta saha transferi daha yapmak istiyor.

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Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

Aslan'ın adı son günlerde Idrissa Doumbia ile anılırken, Manchester City forması giyen Fernandinho'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

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Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe aldı.

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