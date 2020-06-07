07 Haziran 2020, Pazar

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Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor! Tam Fatih Terim'e göre...

Balotelli'nin G.Saray'da oynamak istediği ve Raiola'nın harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu ilettiği Fatih Terim transferle ilgili kararı verecek.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:37
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Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor! Tam Fatih Terim'e göre...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

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Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor! Tam Fatih Terim'e göre...

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.

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Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor! Tam Fatih Terim'e göre...

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.

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Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor! Tam Fatih Terim'e göre...

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

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Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor! Tam Fatih Terim'e göre...

Takvim'in haberine göre; Brescia ile sözleşmesini feshetme kararı alan Mario Balotelli sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildi. Menajer Mino Raiola'nın yönetimle görüşme yaptığı belirlendi.

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