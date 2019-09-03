Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, Belçika'da bir anda gündem olmuştu. Diagne'nin Anderlecht ile anlaşmak üzere olmasına rağmen bir bahane ile Club Brugge ile görüşüp anlaşması kriz yaratmıştı. Diagne'ye havalimanında saldırı düzenlendi. İşte flaş olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





