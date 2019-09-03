03 Eylül 2019, Salı

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Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, Belçika'da bir anda gündem olmuştu. Diagne'nin Anderlecht ile anlaşmak üzere olmasına rağmen bir bahane ile Club Brugge ile görüşüp anlaşması kriz yaratmıştı. Diagne'ye havalimanında saldırı düzenlendi. İşte flaş olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:50
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Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

Galatasaray'ın transferin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem oldu.

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Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

Diagne, Anderlecht ile büyük oranda el sıkışmasına rağmen son anda kararını değiştirerek Club Brugge'a transfer oldu.

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Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

Senegalli golcüye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

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Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

ANDERLECHT TARAFTARLARI ÇILDIRDI

Anderlecht cephesi transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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Diagne'ye Belçika'da şok saldırı!

Anderlecht'ten yapılan açıklamada Diagne ile anlaşma sağlandığı ancak son anda oyuncunun, "Bir işim var" diyerek Belçika ekibinin yöneticilerini kandırarak Club Brugge ile anlaştığı öne sürülmüştü.

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