Galatasaray'da yıldız isme şok!

Süper Lig'de ilk üç hafta beklenen performansından uzak kalan Galatasaray, transferin son günlerinde taraftarının gönlünü aldı. Aslan, orta sahaya Lemina ve Taylan Antalyalı'yı transfer ederken, hücum hattını Andone ve dünyaca ünlü yıldız Falcao ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda bu transferler yaşanırken, bir yıldız ise şok bir kararla sarsıldı...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





