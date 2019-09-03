03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yıldız isme şok!

Süper Lig'de ilk üç hafta beklenen performansından uzak kalan Galatasaray, transferin son günlerinde taraftarının gönlünü aldı. Aslan, orta sahaya Lemina ve Taylan Antalyalı'yı transfer ederken, hücum hattını Andone ve dünyaca ünlü yıldız Falcao ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda bu transferler yaşanırken, bir yıldız ise şok bir kararla sarsıldı...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 17:01
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Galatasaray'da yıldız isme şok!

Ülkemizde transfer dönemi dün gece resmen sona erdi...

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Galatasaray'da yıldız isme şok!

Galatasaray, kadrosuna bu dönemde 13 ismi dahil etti.

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Galatasaray'da yıldız isme şok!

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan İsmail Çipe'nin yerine yedek kaleci olarak Bursaspor'dan Okan Kocuk'u transfer etti.

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Galatasaray'da yıldız isme şok!

Galatasaray, transfer döneminde ilk olarak geçen sezon kiralık olarak parçalı formayı giyen Luyindama'nın bonservisini aldı.

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Galatasaray'da yıldız isme şok!

Sarı-kırmızılılar daha sonra defans hattına Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı dahil etti.

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