03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao'ya şok sözler! "Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!"

Spor yazarları haftanın olaylarını üç soruda değerlendirdi. Premier Lig tadındaki Fenerbahçe-Trabzon maçına kaleciler Uğurcan ve Altay damga vurdu. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin hızını kesti ve liderlikten etti. İki takım adına genel bir yorum yapar mısınız? Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı arıyor. Abdullah Avcı'nın sistemi sürekli tartışılıyor. Avcı basın toplantısında, "Zaman değil destek istiyorum" dedi. Sistem yerine oturana kadar Beşiktaş yarıştan kopabilir mi? Falcao sonunda geldi ve dünyanın da konuştuğu bir karşılama yaşandı. Peki Falcao ile Galatasaray'da işler yoluna girer mi? İşte ünlü yazarların birbirinden çarpıcı yorumları;

Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:42
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Falcao'ya şok sözler! Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!

MALIMIZI ARTIK KÖTÜLEMEYİN!

MURAT ÖZBOSTAN: Lig kalitesiz diye abuk subuk çok yorum yapılıyor. Alanyaspor 3'te 3 yaptı. Lider...

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Falcao'ya şok sözler! Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!

Fenerbahçe ve Trabzon maçı üst düzey bir karşılaşmaydı...

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Falcao'ya şok sözler! Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!

Demek ki bir şey var... Sürekli kendi malımızı kötüleyip duruyoruz.

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Falcao'ya şok sözler! Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!

Harika genç kaleciler var. Umut da var coşku da... Maç sonu oyuncular sarıldı, öpüştü ve ayrıldı. Biraz da bunları konuşmak lazım.

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Falcao'ya şok sözler! Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!

Trabzonspor şu an ligin en iyi takımı. 3 tane genç oyuna giriyor, aslan gibi mücadele ediyor. Bunlar güzel hareketler.
F.Bahçe yenilendi, daha iyi olacaklar. Hakemler de biraz düzelirse bu lig harika geçer...

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