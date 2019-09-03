Falcao'ya şok sözler! "Katar ve Çin kulüpleri dışında kimse almazdı!"

Spor yazarları haftanın olaylarını üç soruda değerlendirdi. Premier Lig tadındaki Fenerbahçe-Trabzon maçına kaleciler Uğurcan ve Altay damga vurdu. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin hızını kesti ve liderlikten etti. İki takım adına genel bir yorum yapar mısınız? Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı arıyor. Abdullah Avcı'nın sistemi sürekli tartışılıyor. Avcı basın toplantısında, "Zaman değil destek istiyorum" dedi. Sistem yerine oturana kadar Beşiktaş yarıştan kopabilir mi? Falcao sonunda geldi ve dünyanın da konuştuğu bir karşılama yaşandı. Peki Falcao ile Galatasaray'da işler yoluna girer mi? İşte ünlü yazarların birbirinden çarpıcı yorumları;