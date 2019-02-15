15 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray - Benfica maçından kareler!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, konuk ettiği Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı. Saat 20.55'te başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı kazanan Benfica, Salvio'yla durumu 1-0'a getirdi. 54. dakikada Luyindama'nın şık kafa golüyle Galatasaray skora 1-1'lik eşitliği getirse de, 64. dakikada Marcao'nun savunmada yaptığı hatayı değerlendiren Seferovic maçın skorunu belirledi: 1-2. Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda rövanş maçında Benfica'nın konuğu olacak.
Giriş Tarihi: 15.02.2019 00:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 00:19
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