10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! "Sana ne be hakem"

Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'le ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 21:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 21:21
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Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! Sana ne be hakem

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

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Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! Sana ne be hakem

Hakem kararlarının damga vurduğu maçı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen özel bir kanalda yorumladı.

İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

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Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! Sana ne be hakem

"Galatasaray, Türkiye ligleri standartının çok üzerinde bir tempoyla ve korkunç şekilde baskıyla maça başladı ve penaltı kazandı."

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Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! Sana ne be hakem

"Penaltıdan sonra Trabzonspor biraz kendine geldi ve olağanüstü bir Rodallega golü izledik."

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Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! Sana ne be hakem

"Galatasaray'ın ilk 20 dakikadaki oyununu alkışlamak lazım. Ümit Öztürk, maça muazzam bir tempo getirdi. Ufak çekmeler falan hep oynattı."

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