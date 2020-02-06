06 Şubat 2020, Perşembe

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Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Diagne için Club Brugge'ü FIFA'ya vermeye hazırlandığını açıklamasının ardından Belçika ekibinden yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 19:10
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Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

Galatasray'da başkan Mustafa Cengiz'in, kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar.

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Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

Neredeyse ölüme mahkum ettiler. FIFA'ya gideceğiz" sözlerinin ardından Belçika ekibinden tepki geldi.

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Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

Belçika'nın en büyük gazetelerinden HLN, Club Brugge yetkililerine Mustafa Cengiz'in iddialarını sordu ve habere göre yöneticiler, "Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı, dikkatimizi çekmedi" şeklinde bir yanıt verdi.

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Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

"GALATASARAY İLE HER GÜN TEMASTAYDIK"

Brugge'ün, Diagne'ye 31 Ocak'a kadar kulüp araması için izin verdiği ve geçtiğimiz hafta Brugge'de olmamasının ardından yaptıkları incelemede İstanbul'da olduğunu öğrendikleri kaydedildi.

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Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

Brugge cephesinin, "Galatasaray ile transfer döneminde her gün iletişim halindeydik, bu açıklamalar bizi şaşırttı" şeklinde bir ifade kullandığı da belirtildi.

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