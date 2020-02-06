06 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1. yıl dönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti. Terim, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Demir'i anma töreni boyunca teselli etti.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 16:00
  • 1
  • 39
Fatih Terim'in duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Adana'da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Demir, memleketi Adana'da Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1'inci yıldönümünde Adana'ya geldi.

  • 2
  • 39
Fatih Terim'in duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

İlk olarak Adana Demirspor'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.

  • 3
  • 39
Fatih Terim'in duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

ANNESİNİ TESELLİ ETTİ

Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim'in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı. İşte anma töreninden kareler...

  • 4
  • 39
Fatih Terim'in duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı
  • 5
  • 39
Fatih Terim'in duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör