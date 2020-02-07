07 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Babel'den Galatasaray itirafı!

Galatatasaray'ın ara transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, eski takımı Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 18:37
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Babel'den Galatasaray itirafı!

Ryan Babel: Hollanda'ya sadece ben döndüm. Eşim ve 9 yaşındaki çocuğum ile 5 yaşındaki ikizlerim İstanbul'da kaldı. Her gün 'Facetime' üzerinden görüntülü konuşuyoruz. Tabii ki ailenin yanında olmaması kolay bir şey değil ama onları da yanımda getirmek en iyi çözüm olmayacaktı. Okulları var ve senenin ortasında onları almak doğru değil.

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Babel'den Galatasaray itirafı!

Daha önce de Deportivo ve Fulham dönemlerinde ailemi İstanbul'da bıraktım. Onların düzenli bir hayata ihtiyaçları var. Çocuklarım evde bile İngilizce konuşuyor. Biz Flemenkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce cevap veriyor. Birkaç aydır onlardan uzağım ama bunun bir amacı var.

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Babel'den Galatasaray itirafı!

Futbolda fedakarlık yapmak zorundasın, ailen de bunu anlıyor. Onlar benim kariyerimle birlikte hareket etmek zorunda değil, ben de bunu istemiyorum.

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Babel'den Galatasaray itirafı!

Önümüzdeki aylarda hedefim çok net, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. İnsanlar beni yanlış anlamasın, öncelik tabii ki Ajax. Kulüp ile şampiyonluk yaşamak ve Avrupa Ligi'nde final oynamak istiyorum Ancak Ajax'ta iyi performans göstererek, Avrupa Şampiyonası için önemli oyunculardan biri olduğumu göstermek ve Hollanda'dan davet almak istiyorum. Tüm enerjimi buna harcamayı istiyorum. Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum. Olabildiğince eğlenmek ve kalan zamandan en iyisini yaşamak istiyorum.

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Babel'den Galatasaray itirafı!

"G.SARAY İLE ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİM"
Ajax'a dönmek benim için neden çok önemli? Galatasaray ile zorlu bir sezon geçirdim. Takım da zorlu bir sezon geçiriyordu. Takımın performansı benim formumu ve öz güvenimi de etkilemeye başladı. Yaz aylarına doğru iyi bir performans sergilemek istiyordum ve Kasım ayından bu yana, Ajax'a gitmenin benim için en doğrusu olduğunu hissetmeye başladım.

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