28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...
Devre arası transfer çalışmalarını son hızla sürdüren ve ara transfer dönemine sayılı günler kala artık transfer ya da transferlerini bitirmek isteyen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 17:02
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