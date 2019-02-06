06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trezeguet'ten Galatasaray çıkışı! "Bana yalan söylediniz"

Kriz çıktı!.. Kasımpaşa'da arka arkaya alınan 3 mağlubiyetin ardından Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin isyanı konuşuluyor. Yıldız oyuncu adeta patladı ve radikal kararlara imza attı.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 19:08
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Trezeguetten Galatasaray çıkışı! Bana yalan söylediniz

Galatasaray'ın ve aynı zamanda transferin popüler isimlerinden Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı. İşte ayrıntılar ve Trezeguet'in Galatasaray hamlesi:

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Trezeguetten Galatasaray çıkışı! Bana yalan söylediniz

Mısırlı yıldız Diagne'nin Galatasaray'a satılmasının ardından kendince radikal kararlar aldı.

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Trezeguetten Galatasaray çıkışı! Bana yalan söylediniz

Senegalli golcünün gidişiyle mutsuzluğu hat safyaya ulaşan Mısırlı yıldızın, maçlardaki düşük eforu ve isteksizliği de gözlerden kaçmadı.

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Trezeguetten Galatasaray çıkışı! Bana yalan söylediniz

"BANA YALAN SÖYLEDİNİZ"
Trezeguet, yöneticilerin kapısını çalarak kandırıldığını ima eden ifadelerle veryansın etti. Mısırlı kanat oyuncusu Kasımpaşa yöneticilerine şunları söyledi:

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Trezeguetten Galatasaray çıkışı! Bana yalan söylediniz

"Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Benim Galatasaray'a gidişime neden mani oldunuz? Neden izin vermediz?"

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