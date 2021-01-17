17 Ocak 2021, Pazar

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Felipe Melo'dan oyunculara mesaj!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde siyah-beyazlılara birçok gol atan Felipe Melo, derbi öncesinde oyunculara bir mesaj yolladı. İşte Brezilyalı yıldızın o sözleri... | Son dakika Beşiktaş-Galatasaray maçı haberleri

Giriş Tarihi: 17.01.2021 16:07
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Felipe Melo'dan oyunculara mesaj!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Felipe Melo'dan oyunculara mesaj!

Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi sarı kırmızılıların eski futbolcularından Felipe Melo'dan bir mesaj geldi.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Felipe Melo'dan oyunculara mesaj!

"HAYATINIZI SAHADA ORTAYA KOYMALISINIZ"

"Galatasaray - Beşiktaş çok önemli bir karşılaşma. Bu maçlar, bir futbol maçından daha fazlasıdır. Futboldan daha fazlasını yapmalı, hayatınızı sahada ortaya koymalısınız. Çünkü kazanmalıyız.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Felipe Melo'dan oyunculara mesaj!

Ve tarih şunu gösteriyor ki Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır. Seyirciler olmasa da oyuncular, orada olamayacak olan milyonlarca taraftar için oynamalıdır.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Felipe Melo'dan oyunculara mesaj!

Galatasaray hayattır O yüzden Galatasaray için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Ve bu maçı kazanmak için haydi bastırın çocuklar."

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