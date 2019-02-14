14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü'nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 10:09
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Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!

Geçtiğimiz sezon sonu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye için Galatasaray'dan yeni bir hamle geliyor.

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Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!

İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig'e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi.

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Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!

Ndiaye'nin performansından memnun olan Fatih Terim, Senegalli yıldızın takımda kalması için yönetime rapor sundu.

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Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Badou Ndiaye'nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.

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Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!

YILDIZLARA DİREKTİF
Sezonun ilk yarısında beklenen performansları sergileyemeyen hatta devre arasında gönderilmeleri gündeme gelen iki yıldızın son dönemde yakaladığı yükseliş Terim'i memnun etti.

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