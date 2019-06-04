04 Haziran 2019, Salı
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Belhanda'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'ın sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans yaşayan, zaman zaman eleştirilen, zaman zaman eksikliği hissedilen yıldızı Younes Belhanda, Türkiye'de geçirdiği günlere ve futbol ortamına değinirken, sezonu değerlendirdi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise uzun süre konuşulacak cinsten...
Giriş Tarihi: 04.06.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 10:30
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