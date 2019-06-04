04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da imza şov! 3 isim birden...

Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'nın transferi için gün sayıyor. Önümüzdeki hafta resmi açıklamaların olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 07:58
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Galatasaray'da imza şov! 3 isim birden...

Yeni sezonda üç kulvarda da başarı için geniş bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da imza şov başlıyor...

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Galatasaray'da imza şov! 3 isim birden...

Sarı-Kırmızılılar, transferin resmen başlayacağı 8 Haziran tarihinden itibaren anlaştığı isimleri kadrosuna katacak.

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Galatasaray'da imza şov! 3 isim birden...

Takıma yapılacak takviyeler için önceliğin bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncular olduğu bilinirken bir çok yerli ve yabancı isim ile temasların sürdüğü öğrenildi.

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Galatasaray'da imza şov! 3 isim birden...

KONTROLDEN BİLE GEÇTİ

Galatasaray yönetiminin yaklaşık 15 gün önce İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği Ryan Babel'in yeni sezon öncesi ilk transfer olması bekleniyor.

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Galatasaray'da imza şov! 3 isim birden...

Daha önce de Beşiktaş formasını giyen Hollandalı yıldızla 2 yıllık anlaşma sağlandı.

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