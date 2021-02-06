06 Şubat 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezon rakibine 3-1 yenilen ve 21 yıllık serisi son bulan sarı-lacivertliler, galibiyetle ayrılıp hem sarı-kırmızılılarla puanı açmak hem de yeni bir seri başlatmak istiyor. İşte 10 maddede sarı-lacivertlilerin derbi haftası... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Giriş Tarihi: 06.02.2021 01:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:14
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Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

1- Fenerbahçe, çarşamba sabahı derbi hazırlıklarına Gustavo sıkıntısıyla başladı. Ödem nedeniyle sakatlığının boyutu öğrenilemeyen sambacı, düne kadar idmana çıkmadı.

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Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

2- Erol Bulut, ilk günden itibaren çalışmalarını Gustavo'nun olmayışına göre yaptı. Genç teknik adam, orta alandaki üçlüde Ozan Tufan ve Mert Hakan'ın yanına Jose Sosa'yı ekleyerek derbiye çıkacak.

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Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

3- Fenerbahçe savunmasında değişiklik olmayacak. Stoperde Serdar-Szalai, beklerde Nazım-Caner ikilileri yola devam edecek. Kanarya'nın hücum hattında ise 4 isimden birine kulübe yolu gözükecek.

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Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

4- Hatayspor maçında kalitesi hakkında önemli doneler sunan Osayi-Samuel kulübeye en yakın isim. Hücum hattının Mame Thiam, Ally Samatta ve Enner Valencia üçlüsüyle oluşması muhtemel görünüyor.

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Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

5- Teknik direktör Erol Bulut, hafta boyunca özellikle duran top savunması konusunda özel çalışmalar yaptırdı. Galatasaray'da Ryan Donk'un bu bölgedeki etkisi nedeniyle Attila Szalai ile de özel bir görüşme gerçekleştirildi ve dikkati çekildi.

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