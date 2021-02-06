Fenerbahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezon rakibine 3-1 yenilen ve 21 yıllık serisi son bulan sarı-lacivertliler, galibiyetle ayrılıp hem sarı-kırmızılılarla puanı açmak hem de yeni bir seri başlatmak istiyor. İşte 10 maddede sarı-lacivertlilerin derbi haftası... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 01:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:14 ABONE OL