01 Ağustos 2019, Perşembe

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Zidane'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 11:09
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.

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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.

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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.

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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.

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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.

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