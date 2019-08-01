01 Ağustos 2019, Perşembe
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Zidane'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 11:09
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
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