01 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle boy gösteren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal, Münih'te bir araya gelerek transfer zirvesi gerçekleştirdiler. İşte dev transfer zirvesinde konuşulan isimler...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 02:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:26
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Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Transferde kısa sürede somut adımlar atmayı hedefleyen Fenerbahçe'de dün büyük zirve vardı.

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Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Audi Cup için Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, izlenecek yolla ilgili toplantı yaptı.

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Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, kaldıkları otelin restaurantında hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Başkan Koç, toplantıdan ayrılan ilk isim olurken, Yanal ve Comolli toplantıya devam etti.

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Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Bu ikili arasındaki transfer görüşmelerinde ise tecrübeli hocanın gergin tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

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