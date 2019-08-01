Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle boy gösteren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal, Münih'te bir araya gelerek transfer zirvesi gerçekleştirdiler. İşte dev transfer zirvesinde konuşulan isimler...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 02:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





