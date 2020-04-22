Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

"COMOLLİ GALATASARAY'A GİDECEĞİM DİYE KORKTU"

Ben 7 takımda kiralık oynadım, kiralanan oyuncuların da nadir olarak kendini geliştirerek geri döndüğünü gördüm. Misal Sakaryaspor'a kiralık gittim 2. Lig'e. 13 gol, 11 asist yaptım ve Fenerbahçe'ye döndüm. Comolli geldi o sene. Görüşme talep ettik. "Beklentin nedir?" diye sordu. "Önemli bir sene geçirdim. Kampa çağrılmayı bekliyordum" dedim. O da "Hocamız yeni geldi. Kadromuz çok dolu olduğu için seni çağıramadık" dedi. "O zaman bize kolaylık sağlayın. Bırakın gideyim" dedim. Ama bana, "Senin yetenekli olduğunu söylediler. Türkiye'de yeniyim. Şimdi seni bonservissiz bıraktım. Sen de Galatasaray'a gittin diyelim. Ben işimi doğru yapmamış olurum" cevabını verdi. Ben de "Madem yetenekliyim, neden kampta yokum" dedim. Gerçekten iyi sezon geçirmişim. En azından kampa çağrılmayı bekliyordum. Nasip olmadı.