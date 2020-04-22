22 Nisan 2020, Çarşamba

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Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

Fenerbahçe altyapısında yetişen fakat sarı-lacivertli takımda şans bulamayan Beykan Şimşek, Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Damien Comolli ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:22
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Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

Fenerbahçe altyapısından A takıma yükselen ancak şans bulamayıp ayrılan isimlerden olan Beykan Şimşek, 12 yaşında geldiği sarı-lacivertli kulüpte A takıma yükselmesine rağmen kalıcı olamadı ve 2018'de Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Şimşek, Sabah'a Fenerbahçe kariyeriyle ilgili çarpıcı bir röportaj verdi...

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Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

"EN İYİ ALTYAPILARDAN BİRİ FENERBAHÇE'DE"

Türkiye'deki en iyi altyapılardan biri Fenerbahçe'de. Altyapıda oynayan oyuncuların arasında, 'Buradan çıkamıyoruz. Buradan gitmek, başka yerde oynamak lazım' zihniyeti vardı. Bunu yukarıdakiler bilmiyordu. Ama asıl problem alttan oyuncu çıkarmanın misyon olmaması.

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Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

Misal; Milli Takımlar'da, U17'ye kadar çok başarılıyız. 17'den sonra inanılmaz bir kalite farkı oluşuyor başka ülkelerle. Fenerbahçe Genç Takımı ile Şampiyonlar Ligi turnuvalarına gidiyorduk. Manchester City'de Yaya Toure 9-10 yaş grubuna idman yaptırıyor, onlara çevre kontrolü ve top kontrolü öğretiyordu. Asıl önemli olan bu. Oyuncunun altyapıdan saha-pozisyon bilgisini bilerek gelmesi lazım.

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Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

"ÖYLE DEYİNCE YIKILDIK RESMEN"

Aykut hoca ile yarım dönem çalıştım. Çok belli etmez ama samimidir. Mesela bir gün A takım idmanında Orhan Şam ile tartıştık. Zaten sıkıntılı bir imajım vardı. Aykut hoca da beni izliyor. Dedim ki, 'Beykan herhalde gidiyorsun.' Ama Aykut hoca, "Ben her şeyi görüyorum, sen A takımda oynayacak yetenektesin. Devam et" deyince bir rahatladım anlatamam. Yerine gelen Ersun hoca, bize "Kulüp şampiyonluk bekliyor, gençlere çok önem veremeyeceğim" dedi ve kiralık gittim. Sonra Pereria geldi. Kampta Recep ile ben uçuyoruz. Ama Perreira "Sizin oynayarak, gelişerek gelmenizi istiyorum" deyince yıkıldık resmen. Sonra hep kiralık.

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Beykan Şimşek itiraf etti: Damien Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu

"COMOLLİ GALATASARAY'A GİDECEĞİM DİYE KORKTU"

Ben 7 takımda kiralık oynadım, kiralanan oyuncuların da nadir olarak kendini geliştirerek geri döndüğünü gördüm. Misal Sakaryaspor'a kiralık gittim 2. Lig'e. 13 gol, 11 asist yaptım ve Fenerbahçe'ye döndüm. Comolli geldi o sene. Görüşme talep ettik. "Beklentin nedir?" diye sordu. "Önemli bir sene geçirdim. Kampa çağrılmayı bekliyordum" dedim. O da "Hocamız yeni geldi. Kadromuz çok dolu olduğu için seni çağıramadık" dedi. "O zaman bize kolaylık sağlayın. Bırakın gideyim" dedim. Ama bana, "Senin yetenekli olduğunu söylediler. Türkiye'de yeniyim. Şimdi seni bonservissiz bıraktım. Sen de Galatasaray'a gittin diyelim. Ben işimi doğru yapmamış olurum" cevabını verdi. Ben de "Madem yetenekliyim, neden kampta yokum" dedim. Gerçekten iyi sezon geçirmişim. En azından kampa çağrılmayı bekliyordum. Nasip olmadı.

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