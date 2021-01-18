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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Yaz transfer döneminde 18 isimle kadrosunu güçlendiren ve devre arasında da bombayı patlatarak Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak 4. yıldızı almayı hedefliyor. Kanarya'nın Türk asıllı Alman yıldızla anlaşması, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:52
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil, tüm dünya basınında manşetlerde yer aldı. Almanya, İspanya, İngiltere ve birçok ülkede haber oldu. İşte dikkati çeken bazı manşetler...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Bild'in manşetinde Mesut Özil transferi detaylı bir şekilde yer aldı. Bild, "Dünya şampiyonu, Fenerbahçe'ye transferini doğruladı" başlığını kullandı. Haberde; hafta boyunca transferin gerçekleşeceğine dair işaretlerin olduğu, Mesut Özil'in ilk açıklamalarına da değinildi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Ünlü spor dergisi Kicker ise Mesut Özil transferini, "Yedi buçuk yıl sonra Arsenal'e veda" başlığıyla okuyucularıyla paylaştı. Özil'in Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştiğinin yazıldığı haberde futbolcunun Arsenal'den ayrılış sürecine ve Özil'in "Fenerbahçe formasını gururla giyeceğim" sözlerine yer verildi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Die Welt, "Türkiye'ye transferi tamamlandı. 7 yılı aşkın süreden sonra Arsenal'den ayrıldı" şeklinde transfer haberini paylaştı. Haber detayında Mesut Özil'in ailesinin memleketi olan Türkiye'ye döndüğü ve 67 numaralı formanın futbolcunun memleketi Zonguldak'ı temsil ettiği hatırlatıldı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Berliner Zeitung, "Mesut Özil, İstanbul'a gitti" derken, haberde ise 'Londralılar uzun zamandır eski yıldızlarından kurtulmak istiyorlardı' denildi. Ayrıca Arteta ile Özil arasında yaşanan süreç, futbolcunun sosyal medyada transferine ilişkin verdiği mesajlar hatırlatıldı. Öte yandan haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil" paylaşımına yer verildi.

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